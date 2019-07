Xiaomi Mi A3 arriva in Italia il 25 luglio: prezzo e caratteristiche

Xiaomi Mi A3, presentato il 17 luglio durante un evento dedicato in Spagna, debutterà in Italia il 25 luglio 2019.

Si tratta di un nuovo smartphone di fascia media, venduto in Cina con un altro nome: Xiaomi CCe.

In Italia Xiaomi Mi A3 sarà disponibile al prezzo di 249 in tre differenti colorazioni che arriveranno sugli scaffali di elettronica in due diversi momenti. Dal giorno del lancio gli utenti potranno acquistare solo la versione in grigio; i modelli in blu e bianco saranno invece disponibili 5 giorni dopo, dal 30 luglio 2019.

Specifiche tecniche di Xiaomi Mi A3:

Il nuovo smartphone monta un display AMOLED da 6,088 pollici con risoluzione HD+, che comprende un notch a goccia e il sensore di impronte digitali.

Il nuovo telefonino di ultima generazione di Xiaomi ha come processore SoC Qualcomm Snapdragon 655, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile con microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi Mi A3 ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48MP, un’ottica ultra grandangolare da 8MP e un sensore da 2MP per la profondità di campo. La fotocamera per i selfie è, invece, da 32MP.

Integra, inoltre, una batteria da 4.030 mAh, con ricarica rapida a 18W.

Non si hanno per ora informazioni, riguardo l’arrivo in Italia della variante da 128Gb di memoria interna, disponibile sul mercato spagnolo.



Redmi Note 7: in arrivo in Cina una nuova variante dalla colorazione chiara



In Cina è in arrivo una nuova variante di Redmi Note 7: si tratta di un quarto modello dalla colorazione chiara.

Svelata da Xiaomi in un post pubblicato sul noto social network Weibo, la nuova versione è per ora senza nome: spetterà ai fan scoprirlo nell’ambito di un concorso indetto dalla stessa azienda che premierà con un regalo esclusivo il primo utente che azzecca il nome segreto della nuova variante in bianco ghiaccio, con sfumature sul grigio.

Sul mercato sono attualmente presenti tre modelli: Space Black, Neptune Blue e Nebula Red.