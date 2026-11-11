TikTok vale 2,9 miliardi per l’Italia: così è cambiato il mercato

Secondo una ricerca di PF Global nel 2025 la piattaforma ha sostenuto 31mila posti di lavoro e contribuito a generare 600 milioni di euro di esportazioni italiane. Dai piccoli borghi all'e-commerce, passando per artigiani e creator, TikTok si consolida come strumento di sviluppo economico. E cambia il modo in cui scopriamo prodotti, scegliamo dove mangiare e decidiamo cosa acquistare
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