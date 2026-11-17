Malfunzionamenti su AppleCare, App Store e Apple Music. Alcuni problemi sono riscontrati anche per gli account iCloud. L'interruzione in seguito a un aggiornamento interno. Il disservizio non è stato causato da un attacco informatico
Apple segnala problemi ad alcuni dei suoi servizi, quali AppleCare, App Store e Apple Music. Alcuni problemi sono riscontrati anche per gli account iCloud. E' quanto emerge dalla pagine Apple sullo status del sistema.
Nessun cyberattacco
L'interruzione dei servizi è avvenuta in seguito a un aggiornamento interno. Il disservizio non è stato causato da un attacco informatico.