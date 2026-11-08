I bug trovati dall’IA stanno diventando un problema

Ai tempi dell'intelligenza artificiale e dei sistemi capaci di individuare e insinuarsi nelle falle, non basta più scovare le anomalie: bisogna verificarne la gravità, costruire aggiornamenti che non compromettano i programmi e distribuirli prima che le informazioni raggiungano chi potrebbe sfruttarle. Una sfida complessa e una nuova era per la sicurezza informatica
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