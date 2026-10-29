La novità, come ha spiegato una nota della società, sarà disponibile per i genitori che utilizzano gli strumenti di supervisione. Gli avvisi erano stati introdotti a febbraio 2026 su Instagram e ora lo strumento riguarderà anche Facebook

Come funziona

Questo strumento, come ha spiegato una nota della società, sarà disponibile per i genitori che utilizzano gli strumenti di supervisione. Gli avvisi erano stati introdotti a febbraio 2026 su Instagram e a luglio la piattaforma aveva iniziato a mandare alert ai genitori riguardo le conversazioni del proprio figlio adolescente con Meta AI su suicidio o all'autolesionismo. La società ha annunciato che sta testando la possibilità di allertare anche i servizi di emergenza qualora la conversazione di una persona con Meta AI suggerisca un rischio imminente di suicidio. "Meta già incoraggia le persone a rivolgersi a linee di supporto specializzate e ad adulti di fiducia - afferma la società -. Questa novità si aggiunge alle altre misure attraverso cui stiamo offrendo ai genitori una maggiore visibilità sulle esperienze dei propri figli adolescenti con l'IA inclusa la possibilità, per chi utilizza gli strumenti di supervisione, di visualizzare gli argomenti sui quali il proprio figlio ha interagito con Meta AI nel corso della settimana precedente".