Instagram vuole diventare YouTube (di nuovo)

Con Features, il social sperimenta video orizzontali fino a un’ora e mezza pensati per podcast, interviste, doc, show e produzioni più strutturate. È facile leggerci l’ennesima sfida a YouTube, dopo quella fallita di IGTV. Ma questa volta in gioco c’è qualcosa di più: impedire che Instagram rimanga soltanto il luogo in cui scopriamo un creator prima di seguirlo. Per farlo guadagnare altrove
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