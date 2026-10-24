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Tecnologia

Non solo tag, la nuova manodopera qualificata al servizio dell'AI

Federico Guerrini
©Getty

Handshake, Alignerr, Scale AI sono alcune delle aziende che ingaggiano essere umani con alte professionalità perché aiutino i modelli a risolvere problemi complessi e sfaccettati: un patto faustiano tra chi vende la propria esperienza alla macchina che potrebbe sostituirli

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