Non solo tag, la nuova manodopera qualificata al servizio dell'AI

Handshake, Alignerr, Scale AI sono alcune delle aziende che ingaggiano essere umani con alte professionalità perché aiutino i modelli a risolvere problemi complessi e sfaccettati: un patto faustiano tra chi vende la propria esperienza alla macchina che potrebbe sostituirli
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