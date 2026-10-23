Il caso dell’Ai di Gemini che ha istigato al suicidio uno studente

Uno studente di Informatica stava preparando un esame quando Gemini gli ha suggerito di togliersi la vita. Due anni fa il chatbot di Google aveva già prodotto una risposta simile. Il nuovo episodio riapre la questione della sicurezza dei sistemi di AI e della responsabilità delle aziende che li sviluppano
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