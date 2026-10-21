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Tecnologia

Le "nudify app" sono ancora sugli store. E i minori riescono a usarle

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Dal 2 dicembre nell'Unione europea scatterà il divieto per i sistemi di intelligenza artificiale che generano o manipolano materiale intimo non consensuale. Ma le cosiddette “nudify app” continuano a trovare spazio sugli store, spesso presentandosi come innocui strumenti di fotoritocco e bucando le protezioni. Un'indagine statunitense mostra quanto sia facile accedervi anche a 13 anni

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