Football Manager 2027, anteprima gratis su Pc e Mac fino al 3 novembre

Dal 29 ottobre al 3 novembre l'intero gioco sarà accessibile senza costi su Pc e Mac tramite Steam, Epic e Microsoft Store. Sconto del 10% sul preacquisto e salvataggi garantiti in vista del lancio ufficiale del 10 novembre

La nuova stagione calcistica virtuale ha in serbo una sorpresa sicuramente gradita per gli appassionati di simulazione manageriale. Sports Interactive ha annunciato che Football Manager 27 sarà disponibile gratuitamente su Pc e Mac dal 29 ottobre al 3 novembre. A partire dalle 18 del 29 ottobre, i videogiocatori di tutto il mondo potranno scaricare e testare la versione di anteprima del titolo senza sborsare un solo euro e senza l'obbligo di registrazione. L'iniziativa coprirà le principali piattaforme digitali: Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, oltre ai cataloghi Xbox Game Pass e PC Game Pass. Si tratta di un vero e proprio primato per l'industria dei videogiochi sportivi a cadenza annuale.

Sconti sul preacquisto e carriere salve

Per premiare la community, gli sviluppatori hanno legato al periodo di prova un'importante promozione economica. Durante la sei giorni di gratuità, sarà attiva la finestra per il preacquisto di FM27, che garantirà uno sconto del 10% sul prezzo finale del gioco completo. Chi deciderà di acquistare il titolo in questa fase non solo manterrà l'accesso alla versione di anteprima anche dopo il 3 novembre, ma potrà salvare tutti i progressi della propria carriera. I risultati e le strategie sviluppate nei giorni di prova verranno trasferiti direttamente nel gioco completo, il cui debutto ufficiale sul mercato è fissato per il 10 novembre. Gli abbonati a Game Pass potranno invece continuare a gestire la propria squadra sfruttando il normale piano di abbonamento.

Le novità: interfaccia fluida e rivoluzione tattica

L'edizione di quest'anno segna un netto cambio di passo anche sul fronte tecnico e strutturale. FM27 introduce un'interfaccia grafica completamente rinnovata e una navigazione decisamente più intuitiva, pensata per rendere l'esperienza su panchina ancora più immersiva. Tra le innovazioni principali spicca il nuovo sistema di modifiche tattiche in tempo reale, che consente di impartire più istruzioni contemporaneamente durante il match. A questo si affiancano strumenti inediti per la misurazione e la comprensione dell'efficacia tattica sul terreno di gioco e la facoltà di personalizzare la frequenza con cui il software interrompe l'elaborazione dei dati per mostrare le notifiche. Il pacchetto si completa con un comparto visivo dei matchday potenziato e il grande ritorno di alcune storiche funzionalità richieste a gran voce dai fan.