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Tecnologia

Come l’IA sta cambiando l’industria dell’intrattenimento

Damiano Crognali

Damiano Crognali

Il palazzo che ospita il Festival del Cinema di Cannes diventa per quattro giorni, a ottobre, il punto d’incontro del mondo delle serie e dei programmi Tv. È il MIPCOM. Siamo volati qui per capire come l’intelligenza artificiale sta entrando nell’industria dell’intrattenimento. Per la prima volta, infatti, il mercato dedica un Forum all’IA e amplia lo spazio riservato ai Creator. Sono loro, insieme all’intelligenza artificiale, a cambiare il modo in cui le serie vengono prodotte, distribuite e guardate

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