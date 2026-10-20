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Quando i giovani preferiscono l’Ai al confronto con gli adulti

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

I dati 2026 dell’Osservatorio Scientifico sull’Educazione Digitale fotografano il rapporto tra adolescenti e tecnologia: il 57% si rivolge all’AI per risolvere un dubbio, contro il 58,6% che cerca aiuto nei genitori

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