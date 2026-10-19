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Tecnologia

Maker Faire Rome 2026, 5 progetti wow dalla fiera dell’innovazione

Simone Cosimi

Simone Cosimi

Dalla mano bionica controllata dai muscoli ai sensori che anticipano i guasti fino alla caccia alla materia oscura e alla robotica indossabile: qualche idea sorprendente per scoprire la Maker Faire Rome 2026 che torna dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense

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