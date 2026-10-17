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Adolescenti e Ai: la usano ma ne sanno poco, anche se decide per loro

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Alcuni chatbot promettono di sollevare gli utenti dal "costo di decidere da soli". Ma è veramente auspicabile pensare meno e più velocemente? Cosa provoca una promessa simile in un adolescente? Quasi quattro su dieci hanno false credenze sul funzionamento dell'IA, secondo un rapporto. Il rischio è delegare più del dovuto, come ha spiegato a Sky Tg24 Insider Giuseppe Riva, psicologo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

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