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Cosa tenere a mente dei nuovi modelli IA di Meta

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

Meta torna in gara nell’intelligenza artificiale con nuovi modelli che sfidano OpenAI e Anthropic. Ma tra prestazioni, agenti autonomi e tutela dei dati, la vera prova sarà conquistare utenti disposti a pagare

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