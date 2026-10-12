Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Chatbot e adolescenti, l'AI quanto può influenzare la crescita?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Uno studio appena pubblicato mette in fila le grandi domande ancora senza risposta sull’impatto dell’intelligenza artificiale per i teenager. Il rischio è ripetere la storia dei social media: tecnologie progettate essenzialmente per gli adulti che diventano parte della vita dei più giovani mentre ricerca, regole e sistemi di protezione cercano di recuperare terreno

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ