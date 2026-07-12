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Tecnologia

I segreti di Claude: quando lo interpelliamo non ci dice tutto

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

Anthropic ha scoperto in Claude il J-Space, un'area interna in cui il modello organizza concetti senza mostrarli all'utente. Non è la prova di una coscienza artificiale, ma uno sviluppo che potrebbe rendere l'IA più interpretabile e sicura

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