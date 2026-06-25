Gta 6, al via il preordine da oggi: prezzo, data di uscita e novità

Il pericolo dei 100 dollari per la versione base è scampato. Rockstar Games ha ufficializzato i costi di Grand Theft Auto 6, confermando l'uscita per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Discorso chiuso e sospiro di sollievo per i videogiocatori. Nella lunga attesa che separa dal lancio di Grand Theft Auto 6, una delle indiscrezioni più insistenti riguardava il possibile prezzo di listino, che molti rumor indicavano vicino o superiore ai 100 dollari per l'edizione base. Uno scenario fortunatamente scongiurato: Rockstar Games ha finalmente rotto il silenzio, annunciando i prezzi ufficiali e le edizioni del gioco in arrivo il prossimo 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

I prezzi e l'addio al disco fisico

Il titolo di punta di Rockstar sarà acquistabile in due versioni distinte, con una importante novità per i collezionisti. Standard Edition sarà in vendita al prezzo di 79,99 euro, mentre Ultimate Edition sarà disponibile al prezzo di 99,99 euro. C'è però un dettaglio fondamentale da tenere in considerazione per chi ama i supporti tradizionali: le copie fisiche del gioco non conterranno alcun disco all'interno della confezione, ma ospiteranno esclusivamente un codice cartaceo per riscattare il download digitale.

Preordini al via: orari e bonus riscatto

I preordini si sono aperti ufficialmente a partire dalla mezzanotte. Chiunque effettuerà il preacquisto (sia in formato digitale sia prenotando la copia fisica entro il 20 novembre 2026) avrà diritto a due bonus esclusivi: pacchetto Vintage Vice City: un contenuto nostalgico dedicato ai fan storici della saga e Bonus GTA Online, incentivi dedicati alla controparte multigiocatore del titolo. Per chi sceglie il preordine digitale, inoltre, è incluso un mese gratuito di abbonamento a GTA+. Questo servizio offre un versamento di 500.000 GTA$ sul conto di gioco, il 15% di valuta extra sulle carte prepagate Shark, sconti sui veicoli e l'accesso a una selezione a rotazione di classici Rockstar Games.