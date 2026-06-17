Commodore Callback 8020, il cellulare anti social e per nostalgici

Commodore torna sul mercato e lo fa con un prodotto inatteso: non un computer, ma un telefono a conchiglia. Si chiama Callback 8020 ed è un cellulare che punta tutto sull'effetto nostalgia e sul cosiddetto digital detox, con l'obiettivo dichiarato di ridurre le distrazioni e il flusso continuo di notifiche. I preordini apriranno il 30 giugno e le prime consegne sono attese entro la fine del 2026, con un prezzo di partenza di 499 dollari (circa 460 euro).

Dietro il Callback 8020 c'è la nuova Commodore International Corporation, che non ha legami diretti con l'azienda fallita oltre trent'anni fa: la società ha acquisito i diritti sul marchio e sul logo nel 2025. A guidarla è Christian Simpson, youtuber esperto di tecnologia noto anche come Peri Fractic, che ha rilevato il brand e assunto alcuni ex dipendenti dell'azienda originale. Il telefono arriva dopo il successo della riedizione del Commodore 64, che ha venduto circa 30mila unità, e segna il primo ingresso del marchio rilanciato nel settore della telefonia mobile.

Cosa fa (e cosa non fa)

La caratteristica più distintiva del dispositivo è la scelta di bloccare browser e social network. Secondo l'azienda, il sistema impedisce l'installazione di piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook e Reddit attraverso un meccanismo di whitelist. Restano invece disponibili applicazioni considerate utili nella vita quotidiana, come WhatsApp, Signal, Spotify, Google Maps e i lettori di codici QR. Il risultato è un prodotto a metà strada tra il classico feature phone e lo smartphone moderno.

A rendere possibile questo equilibrio è il software: il Callback 8020 utilizza Sailfish OS, sistema operativo Linux sviluppato dalla finlandese Jolla, società fondata da ex dipendenti Nokia. Pur essendo svincolato dai servizi Google, il sistema integra un livello di compatibilità che, secondo Commodore, consente di eseguire oltre il 99% delle app Android. L'azienda sottolinea inoltre di non monetizzare i dati degli utenti e di non utilizzare il tracciamento basato sui cookie.