Commodore Callback 8020, il cellulare anti social e per nostalgici

Commodore rientra nel mercato mobile con il Callback 8020, un cellulare a conchiglia pensato per ridurre le distrazioni digitali. Blocca social e browser, ma resta compatibile con la quasi totalità delle app Android. I preordini aprono il 30 giugno, con prezzi a partire da 499 dollari (circa 460 euro)
Commodore torna sul mercato e lo fa con un prodotto inatteso: non un computer, ma un telefono a conchiglia. Si chiama Callback 8020 ed è un cellulare che punta tutto sull'effetto nostalgia e sul cosiddetto digital detox, con l'obiettivo dichiarato di ridurre le distrazioni e il flusso continuo di notifiche. I preordini apriranno il 30 giugno e le prime consegne sono attese entro la fine del 2026, con un prezzo di partenza di 499 dollari (circa 460 euro).
Il ritorno di un marchio storico
Dietro il Callback 8020 c'è la nuova Commodore International Corporation, che non ha legami diretti con l'azienda fallita oltre trent'anni fa: la società ha acquisito i diritti sul marchio e sul logo nel 2025. A guidarla è Christian Simpson, youtuber esperto di tecnologia noto anche come Peri Fractic, che ha rilevato il brand e assunto alcuni ex dipendenti dell'azienda originale. Il telefono arriva dopo il successo della riedizione del Commodore 64, che ha venduto circa 30mila unità, e segna il primo ingresso del marchio rilanciato nel settore della telefonia mobile.
Cosa fa (e cosa non fa)
La caratteristica più distintiva del dispositivo è la scelta di bloccare browser e social network. Secondo l'azienda, il sistema impedisce l'installazione di piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook e Reddit attraverso un meccanismo di whitelist. Restano invece disponibili applicazioni considerate utili nella vita quotidiana, come WhatsApp, Signal, Spotify, Google Maps e i lettori di codici QR. Il risultato è un prodotto a metà strada tra il classico feature phone e lo smartphone moderno.
A rendere possibile questo equilibrio è il software: il Callback 8020 utilizza Sailfish OS, sistema operativo Linux sviluppato dalla finlandese Jolla, società fondata da ex dipendenti Nokia. Pur essendo svincolato dai servizi Google, il sistema integra un livello di compatibilità che, secondo Commodore, consente di eseguire oltre il 99% delle app Android. L'azienda sottolinea inoltre di non monetizzare i dati degli utenti e di non utilizzare il tracciamento basato sui cookie.
La scheda tecnica
Sul fronte hardware il dispositivo non insegue i top di gamma. Lo schermo interno è da 3,25 pollici con risoluzione 480x640 pixel e non è touchscreen; il display esterno mostra solo testo rosso su sfondo nero. Il processore è un MediaTek Helio G81, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Non mancano dettagli ormai rari nella telefonia contemporanea, come il jack audio per le cuffie e l'antenna per la radio FM. Un sistema di notifica a LED segnala chiamate e messaggi, ma senza alcuna anteprima. Tra le chicche, una selezione di giochi classici come Snake e suonerie riprodotte con il SID, lo storico chip audio del Commodore 64.
Prezzi e disponibilità
Il Callback 8020 sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, in cinque varianti. Le versioni BASIC Beige, ProtoPET White e SX Silver partono da 499 dollari (circa 460 euro); la Starlight Edition, trasparente, costa 549 dollari (circa 505 euro); la Founders Edition, con pulsante "C" placcato in oro 24 carati, arriva a circa 640 dollari (circa 590 euro). Chi si iscrive alla lista d'attesa ottiene uno sconto di circa 50 dollari (circa 46 euro) al lancio. I preordini aprono il 30 giugno sul sito dell'azienda, dove saranno disponibili anche accessori ufficiali come cover e cuffie. Le consegne sono previste nel quarto trimestre del 2026.