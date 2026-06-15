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Meta e l’assistente Ai: per violare gli account è bastato "chiedere"

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

Un sistema pensato per rendere più rapida l’assistenza agli utenti si è trasformato in uno strumento per violarne la privacy e i dati. Secondo documenti interni citati dal New York Times, quasi 35mila profili sarebbero stati attaccati attraverso una falla e circa 20mila sarebbero risultati effettivamente compromessi sotto il profilo della sicurezza

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