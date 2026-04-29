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Tecnologia

Minaccia o speranza? Che impatto ha (già) e avrà l’Ai sul lavoro?

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

La Festa dei lavoratori è l'occasione per fare il punto sui discorsi che riguardano l’impatto epocale che l’IA ha iniziato ad avere sul lavoro. Questa rivoluzione tecnologica non è più soltanto una promessa o una minaccia, ma un insieme di strumenti che stanno ridefinendo il mercato del lavoro

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