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Il rapporto tra giovani e Ai è più complesso di quanto pensiamo

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

Secondo i dati raccolti in un'indagine di Gallup, tra i giovani non c'è troppo entusiasmo sull'intelligenza artificiale: forse tra i “nativi digitali” c'è più cautela di quanto si immagini

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