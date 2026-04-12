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Tecnologia

Se i data center per l’IA passano per un referendum

Gabriele De Palma
©Getty

Si fa sempre più articolata la protesta di parte della cittadinanza Usa contro i super data center che devono alimentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale negli Usa. Tra ritorsioni armate e comici in ascesa le Big tech sono preoccupate del ricorso, per la prima volta, al referendum popolare, che ha dato esito negativo

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