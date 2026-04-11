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Vorresti un'auto che guida da sola e intanto tappa le buche? Esiste

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Negli Stati Uniti i robotaxi di Waymo iniziano a segnalare avvallamenti e irregolarità dell’asfalto in tempo reale alle città grazie a sensoristica e intelligenza artificiale. Una promessa semplice e al contempo affascinante che intreccia mobilità e manutenzione urbana. Ma tra norme e infrastrutture, in Europa resta per ora fuori portata

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