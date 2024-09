I modelli TCL 50 NXTPAPER 5G e TCL 50 PRO NXTPAPER 5G promettono di risolvere una delle problematiche più frequenti del mondo digitalizzato, offrendo un’esperienza di lettura intelligente e sicura (niente più riflessi, in qualsiasi condizione, e luci blu), simile a quella sulla carta stampata. Non solo: l’IA spinge sulla produttività, facilitando azioni quotidiane come trascrizioni, registrazioni e stesura delle mail ascolta articolo

Si parla sempre più di intelligenza artificiale, ma spesso non è ancora chiaro quali siano le sue applicazioni immediate nella vita di tutti i giorni. Un esempio viene dai nuovi modelli di smartphone presentati lo scorso 5 settembre da TCL, multinazionale cinese di Huizhou leader nella ricerca e nella tecnologia per i display di smartphone, tablet e altri dispositivi connessi. Sono il TCL 50 NXTPAPER 5G e il TCL 50 PRO NXTPAPER 5G (che offre 512GB di memoria interna). L’integrazione dell’IA nei due cellulari, con frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre funzionalità pensate per aumentare la produttività e facilitare azioni quotidiane, dalla scrittura delle mail alle registrazioni. Entrambi i modelli, inoltre, utilizzano l’ultima tecnologia NXTPAPER – sviluppata proprio in casa TCL – e sono progettati per offrire agli utenti un’esperienza di lettura e di visione più chiara, sia in ambienti esterni che interni, grazie a un innovativo display antiriflesso. Insomma: si va ad aggirare il classico affaticamento da schermo. Parla di “prestazioni eccellenti e facilità d’uso” Jefferson Li, Direttore Generale della BU TCL Mobile Phone. I nuovi smartphone potenziati dall’IA, assicura, andranno a fissare nuovi standard “per il comfort e la sicurezza” in un mondo che è sempre più digitale. I prezzi di listino in Europa sono competitivi: 279,90€ per il PRO e 229,90 per il modello base (da verificare a seconda del Paese specifico). Le dimensioni sono di 167.6x75.5x7.99mm.

Meno luci blu e riflessi, di giorno e di notte Partendo dal display FHD+ da 6,8'', è la tecnologia NXTPAPER 3.0 che permette ai dispositivi di adattarsi a tutte le possibili condizioni di illuminazione, riducendo al minimo la luce blu e i riflessi. Certificati da TÜV, SGS ed Eyesafe e dotati di un Eye Care Assistant integrato, gli smartphone suggeriscono all’utente di prendere una pausa dallo schermo quando necessario e vanno ad agire sulle impostazioni per proteggere la vista, garantendo così un’esperienza sicura anche in caso di lunghe sessioni di utilizzo. Non solo: i due nuovi modelli TCL regolano in automatico la temperatura del colore in base all’ora del giorno. In spiaggia, alla luce del sole o al tramonto, il display non risentirà quindi di riflessi o zone d’ombra. Quando scende la notte, la modalità Night Light suggerisce di passare a una luce più soffusa.

Una lettura digitale simile a quella sulla carta Raccogliendo i desideri degli utenti, TCL ha cercato poi di trasformare la lettura del testo digitale, rendendola il più simile possibile a quella su carta. Per questo è arrivato il tasto integrato NXTPAPER, che fin qui si era visto solo sui tablet. Come funziona? Attiva la modalità Max Ink, trasformando il display in uno schermo con tecnologia e-ink, ideale per sessioni di lettura prolungate. Max Ink va anche a eliminare le possibili distrazioni, disattivando le notifiche. Con questa modalità, la batteria dei nuovi smartphone supporta fino a 7 giorni di lettura e 26 giorni in stand-by, senza dover ricaricare il dispositivo.

Traduzioni, trascrizioni, registrazioni e fotografie più semplici L’apporto dell’intelligenza artificiale, grazie alla collaborazione con Microsoft, permette - senza pregiudicare la sicurezza dei dati - ai due smartphone di aiutare gli utenti con traduzioni, riassunti e riscritture e con la redazione di inviti, e-mail e documenti. Nel primo caso ci pensa l’Assistente di testo, nel secondo l’Assistente di scrittura. Poi c’è Voice Memo, strumento che viene in aiuto quando si tratta di registrare, trascrivere e riassume conversazioni, ideale ad esempio per i professionisti che desiderano ottimizzare la gestione delle riunioni. Passando alle foto, c’è il blocco Horizon a migliorare le prestazioni nello scattare, indipendentemente dal movimento o dall’orientamento. Nel modello PRO si trova poi una fotocamera frontale da 32MP pensata per i selfie e una fotocamera posteriore da 108MP per immagini di alta qualità.