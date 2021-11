Password più usata del 2021 è “123456”: top ten in Italia e nel mondo

NordPass anche quest’anno esamina 50 Stati e stila la classifica delle combinazioni più utilizzate per accedere alle piattaforme digitali. Tra le chiavi più usate ci sono serie di numeri e le parole “qwerty” e “password”. Nel nostro Paese ci sono anche un nome proprio e due squadre di calcio. L’allarme: “Le password continuano a indebolirsi e le persone non mantengono un'adeguata attenzione su come usarle” Condividi

La password più usata nel mondo nel 2021 è stata “123456”: è stata utilizzata 103.170.552 volte e per decifrarla è necessario un secondo. A dare i numeri è NordPass, che anche quest’anno esamina 50 Paesi e stila la classifica delle combinazioni più utilizzate per accedere alle piattaforme digitali. Anche in Italia la più usata - 1.726.692 volte - è “123456”.

“Le password continuano a indebolirsi” vedi anche I 5 consigli per proteggere le password A realizzare la classifica delle chiavi più diffuse nei principali mercati mondiali è NordPass, che sviluppa un gestore di password per smartphone e computer. Valuta anche il rischio di violazione di ogni Paese: l'Italia, come la maggior parte d'Europa, presenta un indice di rischio elevato, con oltre 4 password trafugate e divulgate online pro capite. Tra i meno colpiti c'è l'Arabia Saudita, con 0,26 password violate per persona, e la Cina, con lo 0,19. Al di là delle specificità nazionali, come i team e i nomi di persona, ci sono alcune chiavi utilizzate globalmente e sono quelle su cui i criminali informatici puntano di più per violare gli account. Ad esempio, India e Giappone hanno in comune la password "password", mentre il filo che unisce Indonesia, Spagna e Thailandia è la sequenza "12345". Gettonate anche "qwerty" e le sue varianti, tra cui la versione locale "qwertz" in Germania. “Le password continuano a indebolirsi e le persone non mantengono un'adeguata attenzione su come usarle”, ha spiegato il Ceo di NordPass Jonas Karklys. “È importante capire che le chiavi sono la porta d'accesso alle nostre vite digitali e visto che trascorriamo sempre più tempo online, diventa estremamente importante prendersi cura della sicurezza informatica di ognuno”, ha aggiunto.

La top ten delle password più usate nel mondo Considerando i 50 Paesi analizzati, la password più usata è - come detto - “123456”. Sul podio ci sono anche “123456789” e “12345”. Al quarto posto troviamo “qwerty” e al quinto “password”. Sesto posto per “12345678”, settimo per “111111”, ottavo per “123123” e nono per “1234567890”. Chiude la top ten globale la password “1234567”: è stata usata 9.396.813 volte e, come tutte quelle precedenti, si decifra in un secondo.