Mondiali, la Coppa del Mondo arriva in Spagna con la Roja

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Mondiali, la Coppa del Mondo arriva in Spagna con i giocatori della Roja. VIDEO

Sport

La nazionale spagnola di calcio, laureatasi campione del mondo negli Stati Uniti, è atterrata all'aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, all'indomani della vittoria per 1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale. L'aereo della compagnia Iberia che trasportava la selezione spagnola è atterrato alle 14.30 sotto un cielo sereno, accolto dall'entusiasmo dei tifosi dopo il secondo titolo mondiale conquistato dalla "Roja"

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