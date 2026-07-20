Mondiali, la Coppa del Mondo arriva in Spagna con la Roja

La nazionale spagnola di calcio, laureatasi campione del mondo negli Stati Uniti, è atterrata all'aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, all'indomani della vittoria per 1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale. L'aereo della compagnia Iberia che trasportava la selezione spagnola è atterrato alle 14.30 sotto un cielo sereno, accolto dall'entusiasmo dei tifosi dopo il secondo titolo mondiale conquistato dalla "Roja"
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