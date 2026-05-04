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Serie A, Cremonese-Lazio 1-2. Gol e highlights

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In classifica i biancocelesti salgono all'ottavo posto con 51 punti mentre i grigiorossi restano fermi a quota 28 in 18esima posizione, a -4 dal Lecce nella lotta salvezza

La Lazio batte 2-1 la Cremonese nel match della 35esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Al vantaggio dei padroni di casa con Bonazzoli al 29', replicano Isaksen al 53' e Noslin al 92'. In classifica i biancocelesti salgono all'ottavo posto con 51 punti mentre i grigiorossi restano fermi a quota 28 in 18esima posizione, a -4 dal Lecce nella lotta salvezza. 

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