Serie A, Lazio-Udinese 3-3, Maldini la riagguanta nel finale

Pareggio pirotecnico tra Lazio e Udinese nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. All'Olimpico finisce 3-3 con cinque gol nel secondo tempo e tante emozioni nel finale. Ehizibue apre le danze al 18' e Luca Pellegrini pareggia i conti al 50'. Dall'80' succede di tutto: prima un destro a giro magnifico di Pedro regala il vantaggio ai biancocelesti, poi la doppietta in sette minuti di Atta (86' e 93') sembra consegnare i tre punti agli ospiti, ma al 96' Daniel Maldini firma il 3-3 finale

Partita con un finale pieno di emozioni, ribaltamenti di fronte e gol. Finisce 3-3 all'Olimpico tra Lazio e Udinese con Maldini che la riagguanta al 95'. La squadra di Sarri con questo pounto sale a 48 punti e aggancia il Bologna, mentre i friulani si portano a 46. Una gara che poteva non dire molto dal punto di vista delle motivazioni ma dopo un primo tempo sottotono si è riavvivata nel finale.

L'Udinese aveva approcciato meglio la gara passando in vantaggio al 18' grazie ad Ehizibue con una conclusione potentissima con il pallone sotto la traversa con Motta impotente. La Lazio non riesce a reagire e i friulani sfiorano il raddoppio al 25' con Piotrowski ma Motta è attento. Ad inizio ripresa Lazio più intraprendente e al 50' arriva il pareggio di Luca Pellegrini. Sugli sviluppi di un angolo, conclusione volante del terzino che mette il pallone sotto l'incrocio per l'1-1. Ancora Udinese pericolosa al 56': palla di Atta che cerca Piotrowski sul secondo palo ma Cancellieri lo anticipa al momento del tiro. I padroni di casa accellerano nel finale. Al 71' gran giocata di Noslin che con una finta di corpo trova lo spazio per il tiro e calcia ma la palla finisce alta. Al 73' pazzesca giocata di Isaksen che salta Solet e calcia un diagonale ma Okoye devia sulla traversa. Al 78' Zaniol ad un metro dalla porta, riesce a mandare il pallone al lato. All'80' ancora Lazio e gol del vantaggio: Basic scarica per Pedro che con un perfetto tiro a giro mette la palla sul palo lontano dove Okoye non puó arrivare. All'85' percussione di Dele Bashiru ma la conclusione esce di poco.

La gara sembra chiusa ma all'86' Motta respinge il colpo di testa di Bayo, ma non può nulla sul tap-in di Atta per il 2-2. Al 92' Zaniolo avanza e conclude dal limite ma Motta mette in angolo. Nel recupero ancora Udinese avanti. Al 93' arriva la doppietta di Atta con una conclusione precisa, imprendibile per Motta. Sembra nuovamente finita ma al 95' sul cross di Isaksen Romagnoli di testa colpisce il palo, sulla respinta Pedro mette in mezzo con la deviazione decisiva di Maldini per il 3-3 finale.