La Lazio batte 2-1 il Sassuolo nel posticipo del lunedì sera della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei padroni di casa con Maldini al 2', replica Laurentié al 35'. Di Marusic al 93' il gol partita dei capitolini. In classifica i neroverdi restano fermi al nono posto con 38 punti, uno in più dei biancocelesti decimi a quota 37.
