Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, la Lazio ritrova i tre punti, all'Olimpico Sassuolo battuto 2-1. VIDEO

Sport
©Ansa

La Lazio batte 2-1 il Sassuolo nel posticipo del lunedì sera della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei padroni di casa con Maldini al 2', replica Laurentié al 35'. Di Marusic al 93' il gol partita dei capitolini. In classifica i neroverdi restano fermi al nono posto con 38 punti, uno in più dei biancocelesti decimi a quota 37. 

TAG:

Prossimi Video

Guerra Iran, missile abbattuto dalla Nato diretto in Turchia

Mondo

Analista: possibile risposta Turchia in caso di escalation Iran

Mondo

I titoli di Sky TG24 del 9 marzo: edizione delle 19

Cronaca

Sky Tg24 Economia, la puntata del 09.03.2026

Economia

Casa nel bosco, si prova a evitare trasferimento bambini

Cronaca

Ragazza scomparsa nel Foggiano, si cerca nelle campagne

Cronaca