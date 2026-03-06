Offerte Sky
Serie A, Napoli-Torino 2-1. Video, gol e highlights

Sport
©Ansa

I gol di Alisson ed Elmas decidono il match del Maradona. Ospiti in rete nel finale con Casadei. Azzurri a -1 dal Milan

Il Napoli vince al Maradona 2-1 sul Torino e sale a 56 punti, a -1 dal Milan secondo in classifica, impegnato sabato 7 marzo nel derby con l'Inter. I gol nel primo tempo di Alisson Santos e nel secondo tempo di Elmas rendono inutile quello di Casadei a 3 minuti dalla fine. Rientrabi in campo dopo un lungo infortunio Kevin De Bruyne, che gioca gli ultimi 10 minuti.

Primo tempo

Nella prima frazione il Napoli gestisce la gara sbloccandola subito, al 7' grazie ad una grande iniziativa personale di Alisson Santos, bravo a battere un Paleari non imbeccabile. I tentativi di reazione dei granata non sono efficaci, il Napoli che rischia poco e sfiora il raddoppio al 34' con Hojlund che manda alto di testa. 

Secondo tempo

Alisson ci prova altre due volte nella ripresa, trovando Paleari pronto in entrambe le occasioni. Poi, al 69', arriva il raddoppio del Napoli con Paleari che manda dentro in semi-rovesciata dopo una sponda di testa di Politano. Il Torino trova il gol che riapre la partita all'87': Casadei segna di testa su un pallone allungato da calcio d'angolo da Adams. a per il 2-1, ma il Napoli vince 2-1.

Il tabellino

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano (38'st Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (24' st Gutierrez); Vergara (1' st Anguissa), Alisson (33' st De Bruyne); Hojlund (38'st Lukaku). In panchina: 1 Meret, 14 Contini, 31 Beukema, 23 Giovane). Allenatore: Conte.
Torino  (3-4-1-2): Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati (33' st Anjorin), Gineitis (22' st Casadei), Obrador (12' st Pedersen); Vlasic; Simeone (22' st Kulenovic), Zapata (12' st Adams). In panchina: 81 Israel, 99 Siviero, 6 Ilkhan, 8 Ilic, 13 Maripan, 25 Nkounkou, 34 Biraghi, 35 Marianucci, 61 Tameze, 92 Njie. Allenatore: D'Aversa.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Reti: nel pt 7' Alisson; nel st 24' Elmas, 41' Casadei.
Angoli: 12-3 per il Napoli.
Recupero: 1' e 5'.
Ammoniti: Gineitis, Ismajili, Lazaro per gioco falloso.
Spettatori: 50 mila. 

