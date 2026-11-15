Maratona Palermo, vincono i keniani Elkana Langat e Consolata Bertom

I due campioni keniani hanno tagliato il traguardo rispettivamente in 2''14'46 e 2''33'51. Organizzata dall'Asd Media, la maratona ha visto giungere al traguardo quasi 3.000 atleti, provenienti da 68 nazioni, soprattutto dalla Polonia

Elkana Langat e Consolata Bertom hanno vinto la XXXI Maratona di Palermo. I campioni keniani hanno tagliato il traguardo rispettivamente in 2''14'46 e 2''33'51. Organizzata dall'Asd Media, la maratona ha visto giungere al traguardo quasi 3.000 atleti, provenienti da 68 nazioni, soprattutto dalla Polonia. Partita al mattino da viale della Libertà nei pressi del Teatro Politeama Garibaldi, la gara si è svolta tra la Favorita, il centro storico, la Palazzina Cinese e i Quattro Canti, fino alla Cattedrale e a Palazzo dei Normanni.