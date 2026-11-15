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Maratona Palermo, vincono i keniani Elkana Langat e Consolata Bertom

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I due campioni keniani hanno tagliato il traguardo rispettivamente in 2''14'46 e 2''33'51. Organizzata dall'Asd Media, la maratona ha visto giungere al traguardo quasi 3.000 atleti, provenienti da 68 nazioni, soprattutto dalla Polonia

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Elkana Langat e Consolata Bertom hanno vinto la XXXI Maratona di Palermo. I campioni keniani hanno tagliato il traguardo rispettivamente in 2''14'46 e 2''33'51. Organizzata dall'Asd Media, la maratona ha visto giungere al traguardo quasi 3.000 atleti, provenienti da 68 nazioni, soprattutto dalla Polonia. Partita al mattino da viale della Libertà nei pressi del Teatro Politeama Garibaldi, la gara si è svolta tra la Favorita, il centro storico, la Palazzina Cinese e i Quattro Canti, fino alla Cattedrale e a Palazzo dei Normanni. 

La gara

La maratona prevedeva due giri per i 42,195 chilometri, uno per i 21,097 della mezza. A fare da contorno anche le staffette 10,5 km. cresciute quest'anno del 40%.  

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