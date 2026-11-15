Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calcio, tifoso muore durante Kamarat-Akragas: partita sospesa

Sport

L'uomo è deceduto a causa di un arresto cardiaco sugli spalti dello stadio Salaci di Cammarata durante la partita di Eccellenza. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari e l'atterraggio di un elisoccorso sul terreno di gioco non c'è stato nulla da fare 

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un tifoso del Kamarat, Domenico Sciacchitano, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore durante la partita contro l'Akragas, allo stadio Salaci di Cammarata, nell'Agrigentino. L'uomo, che domani avrebbe festeggiato il compleanno, ha accusato un arresto cardiaco mentre seguiva l'incontro dagli spalti, poco dopo l'inizio del secondo tempo. Immediato l'intervento dei sanitari presenti allo stadio, che hanno avviato le manovre di rianimazione e richiesto l'elisoccorso, fatto atterrare direttamente sul terreno di gioco. L'arbitro ha disposto la sospensione della partita per consentire le operazioni di soccorso. Nonostante circa quaranta minuti di tentativi di rianimazione, per Sciacchitano non c'è stato nulla da fare. La tragedia ha provocato momenti di forte concitazione sugli spalti e in campo. Le due società sportive hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del tifoso. L'incontro, interrotto nel secondo tempo, dovrà essere completato in una data ancora da stabilire.

Sport: Ultime notizie

Nations League, stasera a Bruxelles si gioca Belgio-Italia

Sport

Alle 20.45, allo stadio Re Baldovino, la Nazionale di Roberto Mancini sfida la squadra di Van...

Ronaldinho day, dove seguire il ritorno in campo del brasiliano

Sport

L'attesa è quasi finita, il campione brasiliano ex Barcellona e Milan sta per tornare in campo a...

Wta Finals, Errani e Paolini da record: volano in finale nel doppio

Sport

Sul cemento di Indian Wells la coppia azzurra ha raggiunto una storica prima volta, dopo aver...

Nations League, l'orgoglio di Roberto Mancini: "In Belgio per vincere"

Sport

Lo ha detto il ct della Nazionale italiana alla vigilia della sfida contro i Diavoli Rossi che...

Ronaldinho, primo allenamento a Ravenna: è subito show

Sport

Il calciatore brasiliano, 46 anni, si è allenato insieme alla squadra allo stadio Benelli in...

Sport: I più letti