Calcio, tifoso muore durante Kamarat-Akragas: partita sospesa

Un tifoso del Kamarat, Domenico Sciacchitano, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore durante la partita contro l'Akragas, allo stadio Salaci di Cammarata, nell'Agrigentino. L'uomo, che domani avrebbe festeggiato il compleanno, ha accusato un arresto cardiaco mentre seguiva l'incontro dagli spalti, poco dopo l'inizio del secondo tempo. Immediato l'intervento dei sanitari presenti allo stadio, che hanno avviato le manovre di rianimazione e richiesto l'elisoccorso, fatto atterrare direttamente sul terreno di gioco. L'arbitro ha disposto la sospensione della partita per consentire le operazioni di soccorso. Nonostante circa quaranta minuti di tentativi di rianimazione, per Sciacchitano non c'è stato nulla da fare. La tragedia ha provocato momenti di forte concitazione sugli spalti e in campo. Le due società sportive hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del tifoso. L'incontro, interrotto nel secondo tempo, dovrà essere completato in una data ancora da stabilire.