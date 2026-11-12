La 31enne campionessa olimpica di nuoto artistico ha riportato lesioni gravissime su gran parte del corpo in seguito ad un incidente domestico: stava cercando di accendere un camino al bioetanolo in casa. Con i vestiti in fiamme è uscita dal suo appartamento, ed è stata salvata per miracolo dagli inquilini

L’incidente domestico

Secondo le prime ricostruzioni, la campionessa stava tentando di ricaricare un caminetto a bioetanolo quando i vapori altamente infiammabili hanno innescato un'improvvisa e violenta fiammata. Le scintille hanno raggiunto rapidamente i suoi abiti. In preda al dolore e al terrore, la donna è fuggita dall’appartamento, nel vano scala è stata subito soccorsa. Trasportata d’urgenza in ambulanza all’Istituto di ricerca per le emergenze Sklifosovsky, Shurochkina ha riportato lesioni gravissime su gran parte del corpo (testa, collo, torace, addome, braccia e mani).