La 31enne campionessa olimpica di nuoto artistico ha riportato lesioni gravissime su gran parte del corpo in seguito ad un incidente domestico: stava cercando di accendere un camino al bioetanolo in casa. Con i vestiti in fiamme è uscita dal suo appartamento, ed è stata salvata per miracolo dagli inquilini
Ustionata su tutto il corpo in seguito ad un'improvvisa fiammata del caminetto di casa. In un attimo la campionessa di nuoto artistico Maria Shurochkina- due ori olimpici e 11 titoli mondiali- si trova a lottare tra la vita e la morte, in un letto di ospedale. La 31enne versa in condizioni disperate all’Istituto di ricerca per le emergenze Sklifosovsky a causa di un terribile incidente domestico.
L’incidente domestico
Secondo le prime ricostruzioni, la campionessa stava tentando di ricaricare un caminetto a bioetanolo quando i vapori altamente infiammabili hanno innescato un'improvvisa e violenta fiammata. Le scintille hanno raggiunto rapidamente i suoi abiti. In preda al dolore e al terrore, la donna è fuggita dall’appartamento, nel vano scala è stata subito soccorsa. Trasportata d’urgenza in ambulanza all’Istituto di ricerca per le emergenze Sklifosovsky, Shurochkina ha riportato lesioni gravissime su gran parte del corpo (testa, collo, torace, addome, braccia e mani).
Ustioni sul corpo
I medici seguono il caso con la massima preoccupazione: oltre al pericolo imminente per la sua vita, si temono complicanze severissime come lo choc da ustioni, la disidratazione, le infezioni e il rischio di necrosi tissutale. Per lei si profila un lunghissimo e doloroso percorso di recupero che potrebbe durare fino a un anno, costellato da molteplici interventi chirurgici e delicati innesti cutanei.