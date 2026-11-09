"Con lui siamo di fronte a un dilemma", ha spiegato il presidente del club bavarese Uli Hoeness. "ha una malattia che può essere gestita con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo"

Hanno fatto scalpore in Germania le recenti e controverse dichiarazioni del presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, intervenuto senza filtri sulle condizioni di salute e sul futuro agonistico di uno dei gioielli della squadra, Jamal Musiala. Il talento classe 2003 sta affrontando una complessa situazione medica a causa di un disturbo neurologico funzionale che gli provoca improvvisi episodi contrassegnati da perdita di sensibilità degli arti, contrazioni sospette e amnesie temporanee.. Una patologia delicata, che il numero uno del club bavarese ha commentato pubblicamente con parole che hanno fatto dicutere: "Con lui siamo di fronte a un dilemma: ha una malattia non facilmente curabile, ma che può essere gestita con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo".

Il nodo economico e la provocazione sul contratto

A scatenare polemiche è stata non solo la gestione pubblica di un tema così intimo e delicato, ma anche la successiva riflessione di Hoeness sull'aspetto puramente economico della vicenda. Il presidente del Bayern ha infatti sollevato un interrogativo sul futuro contrattuale del giocatore: "Ovviamente, continua a percepire il suo stipendio. Ma provate a immaginare se il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto, sostenendo che quello che è in grado di fare adesso non è quello che è previsto dal contratto". La parole di Hoeness, che ha messo in dubbio, seppure in via ipotetica, la tutela del contratto di fronte alla malattia, hanno già scatenato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ponendo il club al centro di un delicato dibattito etico e professionale.