Il pilota inglese della McLaren chiude davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Quarta e quinta le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Settima la Ferrari di Charles Leclerc, nona quella di Hamilton

Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio del Brasile a Interlagos. Il pilota inglese precede le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, terzo a chiudere il podio. Poi le Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, fresco campione del mondo, rispettivamente quarto e quinto. Sesto Piastri davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Ottava la Racing Bull di Liam Lawson, che precede Lewis Hamilton, nono, e Nico Hulkenberg a chiudere la zona punti. Dopo aver celebrato il titolo piloti di Kimi Antonelli, la Mercedes fa suo anche il mondiale costruttori.