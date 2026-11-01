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Udinese, il presidente Pozzo ricoverato per polmonite: è stabile

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Lo ha reso noto il club friulano sottolineando che "è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell'evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto"

 

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L'Udinese ha reso noto che il presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato all'Ospedale di Udine a seguito di una polmonite e che le condizioni cliniche sono "stabili", è "seguito con la massima attenzione dal personale medico". Lo rende noto il club friulano sottolineando che "la famiglia, fiduciosa nell'evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto".

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