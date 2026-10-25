Tennis, Musetti vince ATP 250 di Lione: primo titolo dopo 4 anni

L'azzurro Lorenzo Musetti, numero 26 Atp e numero 6 del seeding francese, vince il torneo Atp di Lione battendo nettamente in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4, in finale lo statunitense Taylor Fritz, numero 14 al mondo e 2 del tabellone. Musetti, in un anno molto difficile, torna a vincere un titolo Atp dopo quattro anni, dopo quello di Napoli. Dopo la vittoria si è gettato a terra, quasi commosso. E' il primo italiano nella storia a vincere a Lione, torneo ospitato a Marsiglia fino alla scorsa stagione. Per il carrarino era la seconda finale in carriera su cemento indoor dopo Atene dello scorso anno.

"Vittoria totalmente inaspettata"

"Direi che è una vittoria totalmente inaspettata - ha detto un emozionato Lorenzo Musetti -. I match precedenti sono stati incredibili fino alle semifinali. Onestamente prima di entrare in campo oggi sentivo dolore ovunque, ma giocando il match è poi scomparso. Penso di aver giocato il mio miglior tennis". "In questo torneo ho avuto una grande attitudine, grazie al mio team, al mio fisioterapista che mi ha rimesso in piedi - ha commentato ancora -. Oggi nella mia testa ero estremamente rilassato ed è stata una grande performance", ha aggiunto Musetti che ora andrà a Vienna dove se la vedrà subito con Tiafoe. "E' quasi un sogno, adesso mi devo risvegliare. Avrò qualche giorno per godermi la vittoria e poi vedremo".