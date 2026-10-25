Napoli, ladri a casa di Allison Santos: rubati orologi e gioielli

L'esterno del Napoli si è trovato davanti in piena notte i banditi che si erano introdotti nella sua abitazione di Giugliano. Dopo aver portato via un Rolex e una collana della moglie, i malviventi si sono allontanati con la vettura del calciatore, ritrovata qualche ora dopo

Un risveglio choc per Alisson Santos, l'esterno del Napoli ora out per un infortunio che lo ha messo fuori causa. Poche ore dopo aver visto dalla tribuna dello stadio Maradona i compagni di squadra pareggiare 3-3 con la Roma, insospettito da alcuni rumori, si è trovato davanti in piena notte i banditi che si erano introdotti nella sua abitazione di Giugliano. Dopo aver portato via un Rolex e una collana della moglie, i malviventi si sono allontanati con la vettura del calciatore. L'auto è stata poi successivamente ritrovata dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano nella vicina Villaricca. Sul fatto indagano gli agenti degli agenti del commissariato di Giugliano che hanno effettuato un sopralluogo e i rilievi necessari nella abitazione.

Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza

Si stanno scandagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dove abitano anche altri calciatori azzurri, per ricavarne spunti interessanti ai fini dell'indagine. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, subito dopo quanto accaduto, ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell'area nord della città metropolitana, per prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. L'argomento, annuncia il prefetto, costituirà "oggetto di un approfondito esame" nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.

I precedenti episodi ai danni di giocatori del Napoli

A settembre di due anni fa, un'altra brutta avventura fu quella vissuta dal connazionale di Allison Santos, David Neres, anche lui giocatore del Napoli, anche lui ora bloccato da un infortunio. Al termine della partita Napoli-Parma al giocatore protagonista in positivo di quell'incontro, vinto in rimonta per 2-1, nei pressi del rione Lauro, a Napoli, venne sottratto con la forza un orologio Patek Philippe da 107mila euro che aveva sul polso. Due persone sono state arrestate a luglio scorso perché accusate di aver compiuto la rapina. E, tornando a ritroso nel tempo vittime di rapine o furti sono stati altri giocatori azzurri. Nell'elenco ci sono Insigne, Cavani, Behrami, Fernandez, Hamsik, Zuniga.