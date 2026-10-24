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MotoGp, Marc Marquez conquista la Sprint in Australia e torna in testa al Mondiale. VIDEO

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Lo spagnolo battaglia per otto giri con Martin prima di approfittare della caduta del connazionale. Alle sue spalle sul podio il fratello Alex e la Ducati di Di Giannantonio. Con questo sucecsso, il campione del mondo di nuovo in vetta alla classifica piloti, a +10 su Martin e +50 su Bezzecchi

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Marc Marquez su Ducati si prende la Sprint Race del Gran Premio d'Australia, 18esimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo duella per otto giri con Jorge Martin, per poi approfittare della caduta del pilota dell'Aprilia nel corso della nona tornata (HIGHLIGHTS). Brutta scivolata per lo spagnolo, trasportato fuori dal tracciato in barella e trasferito al centro medico di Philip Island. Fuori anche Fernandez, Vinales, Zarco e Bagnaia.

Alex Marquez e Di Giannantonio completano il podio Ducati

Al traguardo dietro Marc Marquez c'è il fratello Alex (Ducati Gresini), seguito da Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che completa un'inaspettata tripletta della rossa. Quarto Marco Bezzecchi in sella alla sua Aprilia davanti a Pedro Acosta (Ktm). Con questo sucecsso, Marc Marquez torna in vetta alla classifica piloti con 365 punti, a +10 su Martin e +50 su Bezzecchi. 

Frattura al radio per Martin, domani non correrà

A segito della caduta Martin sarà costretto a saltare la gara di domani. Gli esami radiografici eseguiti in urgenza - ha reso noto Aprilia - hanno mostrato una frattura del radio e una sospetta frattura dell'ulna destra in sede distale. il pilota spagnolo sarà sottoposto a ulteriori accertamenti nelle prossime ore, per una definitiva valutazione del quadro. 

Marquez
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