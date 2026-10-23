Il tecnico belga, che già nei giorni scorsi aveva manifestato sintomi di malessere per un'infezione virale, trasportato in elicottero. I medici gli avevano già consigliato di fermarsi, ma tra Bundesliga e Champions, l'allenatore aveva continuato a lavorare con la squadra

Paura per l'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany. Il tecnico belga, che già nei giorni scorsi aveva manifestato sintomi di malessere per un'infezione virale, è collassato al centro di allenamento del club bavarese dopo l'allenamento della prima squadra, mentre assisteva a quello dell'Under 23. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, per un ricovero in ospedale, scrive il giornale tedesco Bild. I medici avevano già consigliato nei giorni scorsi a Kompany di fermarsi, ma tra Bundesliga e Champions l'allenatore aveva continuato a lavorare con la squadra.