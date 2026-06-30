La campionessa di pattinaggio Francesca Lollobrigida sarà mamma bis

L'annuncio arriva da una foto su Instagram. La campionessa, protagonista della doppietta d'oro a Milano-Cortina, celebra il nuovo capitolo familiare con il figlio Tommaso. Un percorso che conferma, ancora una volta, come maternità e sport ad alto livello possano convivere ascolta articolo

Fancesca Lollobrigida diventerà mamma per la seconda volta. La doppia campionessa olimpica del pattinaggio di velocità ha condiviso su Instagram una foto con il pancione e una tutina azzurra da pattinatore. "Tommaso promosso a fratello maggiore", ha scritto, mostrando il primogenito di 3 anni, diventato protagonista dei festeggiamenti dell'azzurra a Milano Cortina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Una carriera nella storia dello sport italiano A 35 anni, la Lollobrigida ha firmato una doppietta storica ai Giochi di Milano-Cortina, conquistando l'oro nei 3.000 e nei 5.000 metri. Un risultato che la colloca nel ristretto gruppo degli atleti italiani capaci di vincere due gare individuali nella stessa edizione delle Olimpiadi invernali, accanto a figure come Alberto Tomba e Federica Brignone. La campionessa di pattinaggio ha vinto anche un argento e un bronzo olimpici.

Il legame con il primogenito e le polemiche sui social Un momento intenso con il figlio è arrivato dopo l'oro olimpico, quando il piccolo l'ha raggiunta in pista per un abbraccio spontaneo. Un'immagine potente, che ha alimentato anche qualche critica sui social. La campionessa ha risposto con fermezza: "Non lo vedevo da una settimana, sono stata spontanea. Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi".