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Calcio, Reggina: definita la cessione a una società di Lotito

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A dare l'annuncio dell'operazione - sui social - è stato il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, ufficializzando il cambio ai vertici del club di Serie D. Poi la nota ufficiale del club

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"Si comunica che nel pomeriggio di oggi, a Roma, è stata definita la cessione della Reggina a una società facente riferimento al Gruppo del Presidente Claudio Lotito. L’operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria". Così la Reggina in una nota ha annunciato ufficialmente la cessione del club.

"Per raggiungere l'esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l'apporto del sindaco di Reggio Calabria, l'onorevole Francesco Cannizzaro, trait d'union delle parti coinvolte. Il gruppo dirigente ringrazia i tifosi, le istituzioni e tutte le componenti che hanno accompagnato il percorso societario, formulando alla nuova proprietà i migliori auguri di buon lavoro", conclude la nota della Reggina.

Il post scoail del sindaco di Reggio Calabria

A dare l'annuncio dell'operazione - sui social - è stato il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, ufficializzando il cambio ai vertici del club di Serie D. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita", si legge nel post, accompagnato da una foto accanto a Lotito e al presidente uscente della squadra calabrese, Nino Ballarino.

 

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