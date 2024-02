L'attaccante della Fiorentina Kouamé ricoverato per malaria

Brutte notizie per Christian Kouamé. L'attaccante 26enne, rientrato dalla Coppa d'Africa vinta con la sua Costa d'Avorio, ha accusato febbre e un malessere generale nella notte e al mattino "è stato sottoposto al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo", ha fatto sapere la Fiorentina in una nota. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Seduta di allenamento fra riscaldamento fisico-atletico in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche, con effettuazione anche di alcune partitelle a ranghi miste su campo ridotto, per la Fiorentina, tornata al lavoro dopo due giorni di riposo. Oltre a Kouamé, ricoverato per la malaria, assente anche Christensen, alla prese con la riabilitazione fisica dopo l'intervento di regolarizzazione artroscopica del menisco mediale del ginocchio destro subito la scorsa settimana. In vista della sfida che attende lunedì prossimo i viola contro la Lazio si punta al recupero di Biraghi, uscito in anticipo durante la gara del Castellani per un trauma distorsivo alla caviglia: per lui oggi lavoro differenziato. Possibile il ritorno fra i convocati di Dodo e Castrovilli, che hanno ormai ripreso ad allenarsi in gruppo da circa un mese. Il programma per domani prevede un'unica seduta di allenamento.