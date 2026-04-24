IIl mondo è cambiato, l’editoria è in crisi e persino Miranda, adesso, deve adattarsi al politically correct (certo, pur sempre a modo suo). Arriva finalmente in sala uno dei sequel più attesi di sempre: Il diavolo veste Prada 2. Stesso cast, location diverse, con l’aggiunta di un viaggio tra Milano e il Lago di Como. Con Runway sull’orlo del fallimento, forse la risposta sarà un lavoro di squadra.



Di certo il tempo è passato per tutti, come dice Meryl Streep: "Certo, Miranda è cambiata in tutti questi anni. Intanto è più grande: ha 20 anni in più! Quando ho fatto il primo film avevo 57 anni e ora ne ho 76, quasi 77, e sai, ti trasformi in un certo senso. Magari hai conquistato più cose, ma ne hai perse delle altre. Anche io (come Miranda) mi sento più me stessa rispetto ai miei 20 anni."



E se il regista David Frankel confessa di aver recuperato un po’ di sonno dopo le prime positive reazioni del pubblico, per Emily Blunt il suo personaggio, seppur cresciuto, è rimasto fedele a se stesso e quindi irresistibile da interpretare: "Guarda, credo che Emily sia una grande lavoratrice e per questo la ammiro, ma rimane comunque una donna caustica, inappropriata in alcune situazioni, oltre che terribilmente scortese, fredda e sempre indignata."



E se, come si dice nel film, tutti "vorrebbero essere noi", persino Meryl Streep ha qualcosa da invidiare alla terribile Miranda: "Vorrei avere, come Miranda, un tenente come Nigel, che mi segua e faccia tutto per me anche quando sono orribile con lui! E poi vorrei essere in grado, come Miranda, di arrivare in ufficio perfetta la mattina, di “ricompormi” come fa lei in un attimo… io purtroppo non sono così, sono un po’ più trascurata."