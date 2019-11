Le cover di X Factor 2019 questa settimana su Spotify

Si è chiusa la seconda puntata dei live di X Factor 2019, un’altra grande serata di musica, esibizioni spettacolari e commenti. Gli 11 concorrenti si sono esibiti con cover assegnate dai giudici Samuel, Malika Ayane, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta. Nella seconda serata dedicata alle esibizioni dal vivo è stato eliminato Enrico del team di Malika Ayane. La seconda serata di live è stata divisa in due manche: i due nomi meno votati si sono affrontati nello scontro finale, per concludere la gara al ballottaggio. A poche ore dalla conclusione della seconda puntata, è stato possibile riascoltare le cover sulla piattaforma streaming di Spotify.

X FACTOR 2019: LE FOTO DEL SECONDO LIVE

Le cover più ascoltate su Spotify

Tra i brani più apprezzati ed ascoltati su Spotify c’è Summertime Sadness di Giordana, in una particolare esibizione al pianoforte. Bene anche i Booda che nel secondo live hanno convinto tutti con “Take U There” di Skrillex e Diplo. Nelle prime posizioni si conferma Sofia Tornambene che ha stregato tutti con “Fix You”. L’esibizione ha colpito sia Alessandro Cattelan e Mara Maionchi e dalle prime ore di pubblicazione sembra aver raggiunto anche gli utenti. Guadagnano sempre più ascolti streaming i Sierra che con “7 Rings” di Ariana Grande hanno superato brillantemente la seconda serata. Stesso discorso per i Seawards che con “Clock Go Forward” di James Bay sono a ridosso della top 3. Tra i più ascoltati ci sono anche Marco Saltari e Davide Rossi. Il primo ha portato sul palco “My Sweet Lord” di George Harrison, mentre il secondo ha puntato su “In altomare” di Loredana Bertè. Entrambe le esibizioni non hanno convinto tutti i giudici ma il pubblico sembra apprezzare le cover dei due concorrenti.

I SEAWARD CANTANO JAMES BAY

Da “Old Town Road” a “La notte”

Più distaccata la versione di Old Town Road firmata da Nicola Cavallaro. Il brano di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus non ha valorizzato totalmente le qualità del concorrente ma si difende nelle canzoni più ascoltate su Spotify. Stesso discorso per Lorenzo Rinaldi che sul palco della seconda serata di X Factor 2019 ha portato “La notte” di Arisa. Sembra invece in rampa di lancio il brano “Scomparire” di Giovanni Truppi eseguito da Eugenio e scelto per l’occasione da Mara Maionchi. Il concorrente ha saputo interpretare al meglio il brano e ha convinto anche il pubblico presente a casa. Chiude l’eliminato Enrico di Lauro con un arrangiamento davvero particolare di “Cieli Immensi” di Patty Pravo. Dopo il secondo live, c’è tanta la curiosità in vista della prossima puntata di X Factor, in programma giovedì 7 novembre alle 21.15 su Sky Uno. A sfidarsi saranno Seawards, Eugenio, Davide, Nicola, Lorenzo, i Booda, Giordana, Sofia, i Sierra e Marco che hanno superato l’ostacolo delle prime due puntate.

EUGENIO CANTA "SCOMPARIRE"

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale