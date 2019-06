Valentina Tioli e Anastacia, incontro a Pressione Regolare

(@BassoFabrizio)



Ci sono volte che una favola diventa realtà e nonostante ciò ha un lieto fine più bello di una favola. Tempo fa Valentina Tioli, una delle protagoniste della storia X Factor, mi ha inviato in ascolto il suo nuovo singolo Pressione Regolare. Un brano energico, positivo, ottimista, un video curato girato in un sottomarino: si sente la mano in produzione di Francesco Terrana (il discografico è Carmelo Guglielmino). Qualche tempo dopo il rilascio Valentina scopre che Anastacia fa, sul suo profilo instagram, pubblica una storia dove, durante uno spostamento in macchina, canta Pressione Regolare. Quasi da non crederci. Ma è la realtà. Ovviamente Valentina Tioli è incredula. Non sa come quelle parole sono arrivate ad Anastacia, non sa perché ne ha fatto la sua compagnia di qualche minuto. E sa anche che non avrà mai una risposta. perché Anastacia è là. Bellissima, bravissima ma inarrivabile.



Ma. C'è sempre un ma nella realtà. Quando quello che non ti aspetti accade. Spesso è un male. Spesso l'inatteso è la delusione. Ma stavolta va al contrario. Anastacia è in Italia. Terra un concerto proprio questa sera, 7 giugno, a Comacchio. Unica data italiana perchè la seconda, nelle Marche, è stata annullata. Comincio un lavoro diplomatico affinché l'incontro avvenga. E devo ringraziare Alessia Savino che ha fatto da tramite tra Valentina e l'entourage di Anastacia. Quel che conta è che ieri, al termine di un incontro stampa ristretto, l'incontro c'è stato. Tra lo stupore della popstar americana e le lacrime dell'artista italiana che non credeva sarebbe mai stato possibile. Ma, e qui andiamo oltre il sogno, c'è stato un minuscolo, unico, speciale featuring tra le due, che è sintetizzato in questo video. Faccio una aggiunta: Anastacia ha detto che negli Stati Uniti sarebbe una delle hit dell'estate. In Italia le radio faticano a passarla. Chi ha torto? Chi ha ragione? Aspettando una risposta...scommetto che adesso per entrambe la Pressione Regolare è una sensazione nuova e più dolce.