Simone Ferrari è il nuovo direttore creativo di X Factor Italia

Si chiama Simone Ferrari ed è il nuovo direttore creativo. Il suo biglietto da visita, tra le altre cose, recita che a soli 28 anni è stato nominato Head of Creative Department di Balich Worldwide Shows, società leader nel mondo per l’intrattenimento dal vivo e per gli show di larga scala della quale è tuttora direttore creativo.



Per Simone Ferrari uno show equivale a una missione: l'obiettivo finale è inventare un linguaggio universale. D’altronde lui è cresciuto con l'arte: da giovanissimo era performer per compagnie di teatro fisico e musicali. La musica, esperienza dopo esperienza, è diventata una componente fondamentale della sua sensibilità artistica, agevolato dal suo passato di batterista e percussionista. E' stato uno dei primi a cercare la sintesi della multimedialità.



E' dunque naturale l'approdo, come Direttore Creativo, a X Factor, uno spettacolo live che ogni giovedì sera trasforma Sky Uno HD in un evento imperdibile. Simone Ferrari lavorerà a stretto contatto con i quattro giudici, i dodici concorrenti, gli ospiti e tutta la produzione di #XF12 per regalarvi otto Live Show indimenticabili. Simone e la sua squadra lasceranno il segno trasformando l'X Factor Arena nel luogo dove ci si sente una popstar. Simone Ferrari è arrivato, le audizioni sono in corso, presto conosceremo i giudici e poi i concorrenti...insomma X Factor 2018 ha già i motori caldi.