Morirò da re: i Maneskin scelgono l'italiano e un video in due mondi

I Måneskin, gruppo rivelazione del 2017, pubblicano il loro nuovo, esplosivo singolo: “Morirò da re” (Sony Music). Primo inedito in italiano, il brano, uscito il 23 marzo, ha debuttato al n.1 su iTunes e ai vertici delle classifiche di tutte le piattaforme digitali. Dal 26 marzo, è fuori su Vevo/Youtube il videoclip della canzone, ideato e scritto dalla band, con la regia di Antonio Usbergo e Niccolò Celaia di YouNuts!



Il video è in rotazione anche su Sky Uno.



Con la personalità, il carisma e lo stile ormai iconico, che li rende unici nel panorama musicale, i ragazzi propongono un brano scritto e prodotto da loro, riuscendo a trascendere da qualsiasi etichetta tradizionale e mescolando diversi generi per portare una sonorità fresca. Un sound unico e inimitabile caratterizza il pezzo, dominato da un perfetto equilibrio tra rock e pop grazie all’inconfondibile timbro del frontman Damiano.



La sceneggiatura del video, scritta dai Måneskin, si divide in due macro sequenze ambientate in due diversi mondi: la roulotte, metafora di chiusura, di un universo dove non ci si può esprimere, e il locale dove invece i protagonisti sono liberi di esibirsi e di essere ciò che vogliono.



Una costellazione di personaggi freak affolla la scena a indicare l’essere fieri delle proprie stranezze, un’umanità varia e stravagante diventa il pretesto per lanciare il messaggio di essere sicuri di sé e rivendicare il proprio essere, qualunque esso sia. Attraverso le trasformazioni dei protagonisti, le maschere e i travestimenti si racconta anche come dagli errori e dal male possa nascere qualcosa di molto buono.



Dopo aver scalato le classifiche con il loro primo inedito “Chosen”, certificato disco di platino (sia il singolo che l’omonimo EP, pubblicati da Sony Music), che ha raggiunto milioni di streaming e di visualizzazioni su Vevo/Youtube, i Måneskin hanno presentato presentano per la prima volta live durante il concerto di Milano “Morirò da re”. Il debutto del singolo coincide con l’annuncio della tournée autunnale – nuovamente prodotta da VIVO CONCERTI – che partirà il 10 Novembre 2018. A poche ore dall’apertura delle vendite Milano e Bologna sono già sold out. La band sarà in tour ancora fino al 22 aprile, per poi tornare a esibirsi dal vivo sui palchi delle principali città italiane per dieci date: un nuovo imperdibile show che non mancherà di travolgere il pubblico con la carica e l’irriverenza, proprie dei grandi miti del rock’n’roll e caratteristica del giovane gruppo.



CALENDARIO TOUR AUTUNNALE 2018:



sabato 10 novembre 2018 – SENIGALLIA (ANCONA) – MAMAMIA – DATA ZERO

giovedì 15 novembre 2018 - PADOVA - GRAN TEATRO GEOX

sabato 17 novembre 2018 – BOLOGNA - ESTRAGON SOLD OUT

sabato 24 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE SOLD OUT

venerdì 30 novembre 2018 – BARI – DEMODÈ CLUB

sabato 1 dicembre 2018 – NAPOLI - CASA DELLA MUSICA

giovedì 6 dicembre 2018 – BRESCIA - GRAN TEATRO MORATO

domenica 9 dicembre 2018 – VENARIA REALE (TO) - TEATRO DELLA CONCORDIA

mercoledì 12 dicembre 2018 – FIRENZE - OBIHALL

sabato 15 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO LIVE



RTL 102.5 è radio media partner del tour dei Måneskin.