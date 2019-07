Un sogno in affitto: le anticipazioni della seconda puntata fra i casali della Toscana

Le dimore più chic, nei luoghi più belli d’Italia, oggi non sono più irraggiungibili. Paola Marella è tornata con Un sogno in affitto , in onda il martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Il viaggio tra le strutture più belle d’Italia ha preso il via la scorsa settimana, e non si fermerà di certo presto: in questo secondo episodio, la nostra amata conduttrice andrà alla ricerca dei più bei casali in provincia di Firenze , affiancata da un duo davvero “comico”, Gigi e Ross . Continua a leggere e scopri le anticipazioni!

Avete mai sognato una vacanza da Vip, immersi nella natura, in una lussuosa villa settecentesca o in un casale toscano? Da oggi è possibile grazie a Paola Marella che, ogni settimana, ci porterà alla scoperta di tre dimore di lusso circoscritte nella stessa località. Ce le presenterà, dandoci anche informazioni circa i costi dell’affitto. Tra una visita e l’altra ci sarà modo di conoscere il territorio, curiosando tra le vie dello shopping, scoprendo l’artigianato della zona e gustando i piatti tipici della cucina regionale.

Paola Marella è accompagnata da un talent che, in questa puntata, si sdoppia: si tratta del duo di comici Gigi e Ross. I due, i cui nomi reali sono Luigi Esposito e Rosario Morra, accompagneranno la conduttrice alla scoperta dei più bei casali della Toscana situati in provincia di Firenze. I casali sono un gruppo di case rurali solitamente situati in aperta campagna, dediti al solo fine residenziale. Sarà davvero un’esperienza entusiasmante quella in cui ci introdurrà Paola Marella, attraverso questi splendidi casali toscani, dove si respirerà aria di storia e tradizione.

Come anticipato, saranno Gigi e Ross ad accompagnare Paola Marella attraverso la provincia di Firenze, ma siete sicuri di conoscere bene l’esilarante duo di comici? I due provengono dall’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli e hanno trascorso un periodo di formazione iniziale singolarmente, attraverso numerose esperienze teatrali. La nascita del loro cabarettistico-teatrale due avviene nel 2004, ma la loro carriera aveva già preso il via un anno prima in radio. Da li, la loro ascesa è stata piuttosto rapida: hanno presenziato in Made in Sud, Mai dire Grande Fratello Show, Furore, Scanzonissima, Zelig, Top of the Pops e tanti altri programmi ancora.

Sarà possibile sognare ad occhi aperti, visitando case di lusso dai saloni favolosi, camere da letto maestose, sale da bagno hollywoodiane e giardini incredibili. Alla fine della puntata scopriremo quale delle tre super case è la preferita dei nostri protagonisti.

Un sogno in affitto è un racconto di luoghi da favola che vuole farci sognare ad occhi aperti…perché si sa, ogni tanto i sogni possono diventare realtà, anche se in affitto!

Il programma va in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.